ATALANTA, Stasera riposa uno tra Ilicic e Pessina

Formazione fatta per 10/11 e un dubbio che Gasperini si porterà fino alle formazioni ufficiali: giocherà Ilicic o Pessina con Gomez e Zapata? Questa sera l'Atalanta a partire dalle 18.55 si giocherà all'Amsterdam Arena la qualificazione contro l'Ajax con due risultati su tre a disposizione. In difesa, davanti a Gollini, ci saranno Toloi, Romero e Djimsiti. Hateboer e Gosens i due esterni, con De Roon e Freuler a guidare la squadra in cabina di regia.

Questo il probabile undici dei prossimi avversari della Fiorentina in campionato: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (Pessina), Gomez; Zapata.