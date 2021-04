ATALANTA, Muriel e Gosens ok: in campo coi viola

Dopo una Pasqua e una Pasquetta di riposo per i giocatori dell’Atalanta è arrivato il momento di tornare a pensare al campionato. Oggi pomeriggio, infatti, è in programma la ripresa degli allineamenti in vista del match contro la Fiorentina in programma domenica sera. I due giorni off hanno permesso a Robin Gosens e Luis Muriel di dimenticare i fastidi avvertiti sabato contro l’Udinese e quindi anche loro saranno pienamente a disposizione. L’unico giocatore che non sarà in gruppo è il lungo degente Hans Hateboer che continua a svolgere il suo programma per il recupero dall’infortunio al piede sinistro. Lo riporta Calcioatalanta.it.