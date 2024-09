ATALANTA, Anche Gasperini concede tre giorni liberi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche l'Atalanta si è allenata, così come la Fiorentina, in mattinata. E come Palladino, anche Gasperini ha poi concesso alla squadra tre interi giorni liberi, dando appuntamento ai suoi per martedì prossimo quando inizierà a preparare la partita di domenica 15 con la Fiorentina. Ecco il report del club:

"Stamattina ultimo allenamento di questa settimana per i nerazzurri che ora godranno di tre giorni di riposo. La ripresa è infatti fissata per martedì 10 settembre quando la squadra tornerà ad allenarsi sul campo del Centro Bortolotti di Zingonia (al pomeriggio e a porte chiuse) per continuare la preparazione alla prima uscita stagionale al Gewiss Stadium di Bergamo, in programma domenica 15 settembre alle 15 contro la Fiorentina".