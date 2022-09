ATA-FIO, Gewiss Stadium verso il sold out: la nota

L'Atalanta sul proprio sito ufficiale ha comunicato che "in occasione della partita di domenica al Gewiss Stadium, al netto del Settore riservato alla tifoseria ospite, si va verso il tutto esaurito. I settori al momento SOLD OUT sono: Curva Sud Morosini, Distinti Sud, Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento scoperta. Disponibili, ma in esaurimento, i biglietti negli altri settori. Al momento sono stati emessi 4.200 tagliandi, di cui circa un migliaio sono Under 18: complessivamente sono 18mila gli spettatori che assisteranno al match.