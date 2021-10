ANGUISSA, A Firenze per riscattarci. Viola di qualità

Il centrocampista del Napoli, André-Frank Zampo Anguissa, ha parlato a Radio Kiss Kiss della gara di ieri e di quella a Firenze. Ecco le sue parole: "Ci dispiace per il risultato di ieri, volevamo vincere ancora dopo diverse vittorie di fila. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica e dimenticare lo Spartak. Fa male perdere, non vogliamo perdere mai e giochiamo sempre per vincere. Sarà una partita importante quella con la Fiorentina. Cosa ci ha detto Spalletti? Di proiettarci alla prossima partita. Il mister ci tiene sempre sul pezzo e in Europa League ci sono tante gare ancora, la qualificazione è ancora aperta e noi dobbiamo rimanere concentrati. Scudetto al Napoli alla mia prima stagione? Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di aver fatto questa scelta, ci sono tifosi eccezionali. Pensiamo però gara dopo gara, solo il tempo ci dirà dove possiamo arrivare. Scenderemo in campo per vincere, questo posso assicurarlo. Abbiamo voglia di riscatto, a Firenze sarà una partita importante contro un avversario di qualità".