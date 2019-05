ANDREAZZOLI, Scontri salvezza serve stesso orario

Aurelio Andreazzoli al termine della partita vinta per 2-1 a Marassi contro la Sampdoria si è espresso così in conferenza stampa riguardo alla mancata contemporaneità dei match delle squadre in lotta per la salvezza: "Non ci sono dubbi. Mi sono già espresso su questo. Non capisco come mai nei finali di campionato bisogna fare questo. Non è di mia competenza e accetto senza troppa polemica ma non ha senso. C'è chi ne sa più di me, chi è più dentro di me e saprà gestire la cosa".