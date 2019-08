ANCELOTTI, Tre punti molto importanti. Dagli spalti...

Carlo Ancelotti ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria del suo Napoli: “Abbiamo cambiato modulo durante la gara a causa delle ammonizioni, anche per il gioco della Fiorentina. Non abbiamo difeso bene, però davanti alcune azioni sono state importanti. Non è mai facile in questo ambiente e in questo campo. Sono tre punti importanti. Dopo 90 minuti di insulti dagli spalti a fine partita ho risposto solamente che era l’ora di andare a casa. Non è piacevole. Soprattutto perché non è bello per un tifo che tra l’altro simpatizzo perché mio padre era per la Fiorentina. Abbiamo giocato con coraggio e personalità. Magari serve un altro difensore (ride ndr). Questa è una squadra che può lottare per vincere. È forte e ha tante potenzialità. Ha mostrato anche oggi grandissime qualità offensive. Quando manca un po’ di efficacia sul portatore di palla si rischia di essere infilati”.