VLAHOVIC, È pressing Milan: ma la Viola spara alto

Sulle pagine odierne di Tuttosport si continua a parlare di calciomercato e in particolare di Dusan Vlahovic, entrato prepotentemente nel mirino del Milan in vista della campagna estiva di rafforzamento che porterà il Diavolo a giocare nella prossima stagione la Champions League: come spiega il quotidiano, da tempo il club rossonero va alla ricerca di un giocatore che possa essere l'alter ego di Ibrahimovic e il profilo del serbo sarebbe quello più giusto per dotare Pioli di un giocatore simile allo svedese. La Fiorentina ha sparato altissimo sul suo classe 2000 (non viene detta la cifra dal quotidiano) ed ecco perché il Milan si sarebbe già mosso per sondare altre piste, tra le quali quelle di Belotti e Scamacca.