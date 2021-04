VIOLA, Una rivoluzione in difesa: resterà solo Quarta

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, a giugno ci sarà una rivoluzione nel pacchetto difensivo della Fiorentina. Oltre a Pezzella partirà sicuramente Milenkovic (Premier) e molto probabilmente non sarà rinnovato il contratto a Caceres. A meno che non accetti un accordo a gettone. Commisso e i suoi uomini sono pronti a ripartire da un altro argentino, Quarta, che fa coppia in Nazionale con Pezzella e che nel suo primo campionato in viola ha dimostrato grandi qualità. Quarta, tra l’altro, è sempre stato abituato a giocare in una difesa a quattro e quindi sarà in perfetta sintonia con il nuovo allenatore della Fiorentina che quasi certamente punterà sul 4-3-3.