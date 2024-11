VIOLA, Sette giorni liberi: premio alla squadra dopo Verona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come riporta La Nazione, sono in tutto sette i giorni liberi che Raffaele Palladino ha concesso alla Fiorentina dopo la vittoria casalinga col Verona. Un premio alla squadra visto l'ottimo periodo di forma, contraddistinto da sei successi consecutivi in campionato, a cui ha fatto seguito la scelta dell'allenatore di lasciare una settimana intera a disposizione dei giocatori. Gli allenamenti riprenderanno lunedì al Viola Park verso l'impegno di Como, con tutta la squadra - ad eccezione dei nazionali, di Gudmundsson e Richardson - che dovrebbe essere a disposizione.