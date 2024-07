VIOLA, Sconfitta a Preston. Troppe occasioni sprecate

Dal Bolton al Preston, tante sono state, per ovvie ragioni, le rotazioni fatte da Palladino. La formazione viola, molto sperimentale, è sembrata avere poche certezze contro una squadra invece più avanti nella preparazione. Il risultato finale, 2-1 per i Lilywhites, è arrivato a causa di due sbavature difensive. La prima è di Christensen che su un corner dalla destra rimane incollato sulla linea di porta permettendo a Lindsay di gonfiare comodamente la rete, mentre la seconda porta la firma di Baroncelli che con un maldestro intervento di petto fornisce l'assist per il gol del definitivo 2-1 a Keane. Nel mezzo il gol di Mandragora, capitano per l'occasione, su calcio di punizione.

Se tutti i centri sono arrivati nel primo tempo, nella ripresa i viola hanno spinto ma per questione di centimetri non hanno trovato la via del gol. Il primo ad andare vicino alla rete è stato Baroncelli di testa, poi è toccato agli attaccanti. Prima Kouame si fa parare, in maniera miracolosa, un tiro a botta sicura e un rigore dal portiere locale Woodman, poi Kean che colpisce due legni, un palo da posizione defilata, e una traversa su un'ottima occasione. Al di là del risultato, ieri l'osservato speciale era Marin Pongracic. Per il croato quella di Preston è stata la prima gara in viola. Martedì contro l'Hull City potrebbe invece essere il turno di Colpani. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.