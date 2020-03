VIOLA, Pronto il nuovo modulo con Ribery

Franck Ribery sta continuando a lavorare per recuperare dall'infortunio alla caviglia tra le proprie mura di casa e come scrive La Gazzetta dello Sport vuole farsi trovare pronto quando il Coronavirus sarà messo all'angolo. Per quel momento Iachini proporrà un progetto offensivo tutto nuovo, anche e soprattutto in vista del prossimo campionato. Basta 3-5-2 e via con il 4-3-1-2 o in alternativa 3-4-1-2: l'allenatore ne ha parlato con Commisso e i dirigenti, la Fiorentina in futuro avrà anche il trequartista. E potrebbe toccare proprio a Ribery quel ruolo dietro le due punte. Il campione francese ha dato il via libera a questa soluzione e dopo aver giocato da esterno e da attaccante si prepara al terzo ruolo della sua stagione. In alternativa a Ribery ci potrebbero essere Castrovilli ed Agudelo.