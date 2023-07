VIOLA PARK, Ieri visita di Sirigu. Domani torna Nico

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere dello Sport ieri pomeriggio Fabiano Parisi ha svolto il suo primo allenamento in maglia viola. Soprattutto in palestra, ma poi anche sul campo nella prima parte atletica. L’esterno sinistro, arrivato dall’Empoli, ha così assaporato il lavoro al Viola Park con i suoi nuovi compagni di squadra. Giovedì dovrebbe fare la sua prima uscita in amichevole contro il Parma per cominciare a inserirsi negli schemi di Vincenzo Italiano e farsi conoscere da vicino. Questa però è anche la settimana in cui rientreranno i giocatori che hanno avuto una settimana di vacanza in più perché impegnati con le loro Nazionali al termine della passata stagione.

Il primo a tornare è stato Antonin Barak che è a Firenze da ieri pomeriggio, ma per lui è stato registrato un problema fisico. Il centrocampista ceco è stato infatti sottoposto ad accertamenti specialistici "a seguito di un’infezione virale contratta durante il periodo di vacanza. Il calciatore, in buone condizioni generali, necessita tuttavia di ulteriori dieci giorni di riposo prima di poter essere sottoposto alle visite di rito per poter iniziare la preparazione pre-campionato". Domani rientreranno invece Nico Gonzalez e Nikola Milenkovic, mentre giovedì è in programma il ritorno di Amrabat. Infine una curiosità: ieri pomeriggio al centro sportivo c’è stata una visita di cortesia da parte di Salvatore Sirigu, l’ex portiere che è tornato a salutare la squadra.