VIOLA, Oggi c'è il Betis con la coppia M.Quarta-Igor

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, ieri Milenkovic, come i suoi compagni, è volato dall’Austria alla volta di Siviglia. Non per il mercato (visto l’interesse del club spagnolo), ma per disputare stasera l’ultimo test amichevole prima dell’inizio della stagione contro il Betis (ore 21). C’è curiosità per capire se e quanto giocherà considerato che negli ultimi giorni Italiano ha spesso provato la coppia Quarta-Igor. Sia per testare l’argentino in questa preseason dopo la brutta seconda parte di stagione disputata. Che per cautelarsi in caso di improvviso temporale di mercato sotto il cielo serbo.