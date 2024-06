VIOLA, Nessun azzurro ad Euro24: più italiani per il futuro

FirenzeViola.it

Per la prima volta dal ritorno in Serie A nel 2004, la Fiorentina non avrà alcun giocatore impegnato in una grande manifestazione con l'Italia. In Germania all'Europeo non ci sarà alcun viola, e uno degli obiettivi del club di Commisso è proprio quello creare un nuovo gruppo di italiani futuribili: dall'italo-argentino Retegui ai centrocampisti Brescianini e Colpani. Anche perché lo stesso patron viola, da sempre molto legato ai colori azzurri, non sarà contento della mancata rappresentazione a Euro2024.

E dire che il blocco italiano a Firenze c'è già: da Terracciano a Biraghi, passando per Kayode, Mandragora e Ranieri, fino a Sottil (escludendo Bonaventura e Castrovilli ancora non certi della permanenza). L'impressione, però, è che di questo gruppetto l'unico opzionabile in futuro per la Nazionale sia Kayode. Per non parlare dei ragazzi che quest'anno erano in prestito altrove e ora rincaseranno a Firenze: Bianco, Favasuli, Lucchesi, Distefano... toccherà a Raffaele Palladino prendere in consegna il lavoro, e in questo sono da guardare con interesse i primissimi movimenti di mercato anche in chiave Primavera, con la trattativa chiusa per il classe 2005 Jacopo Tarantino e non solo. A riportalo è il Corriere dello Sport-Stadio.