"Viola, il sogno continua", questo il titolo di TuttoSport

"Siviglia stiamo arrivando, cantano i tifosi mentre i giocatori li ascoltano abbracciati sotto la curva. Finisce in festa per la Fiorentina che non faceva suo il derby con l’Empoli da tre anni: 2-1 come mercoledì a Cagliari grazie al rilanciato Adli e a Mandragora sempre più versione goleador: Palladino lo battezza "fenomeno", la società prepara il rinnovo". Si apre così l'articolo di commento di TuttoSport al successo della Fiorentina per 2-1 contro l'Empoli nel derby dell'Arno. La Fiorentina resta in corsa per l'Europa, addirittura per quella più importante, e adesso si concentrerà sulla trasferta di Conference League contro il Real Betis.

Palladino ha avuto ragione nel far riposare Fagioli, colpito dalla febbre nei giorni scorsi, inserendo Adli titolare. Il francese lo ha ripagato aprendo le marcature e servendo l'assist per la splendida rovesciata di Mandragora. Ancora una volta i gigliati mostrano la forza di un gruppo che è riuscito a vincere la seconda gara consecutiva senza il suo bomber e questa volta pure senza Dodo. Se il brasiliano verrà dimesso oggi dall'ospedale, Kean è atteso oggi a Firenze per essere da domani a disposizione di Palladino in vista della sfida di Siviglia.