VIOLA, Dura a morire: 5 punti ripresi dallo svantaggio

La Fiorentina ha più volte dimostrato di essere dura a morire e proprio domenica, contro la Lazio, è riuscita a vincere la sua prima partita in stagione partendo da una situazione di svantaggio. Una condizione, quella di andare in avvio sotto di uno o due gol, che si è verificata in ben cinque delle sette gare fin qui disputate dalla squadra di Palladino tra campionato e Conference ma che in tutti i casi non ha mai visto alla fine Biraghi e soci finire ko (l’unico stop per adesso è arrivato a Bergamo dove - fatalità - la squadra si era trovata per due volte in vantaggio).

A conti fatti, dunque, i viola sono stati fin qui la formazione che in Serie A è riuscita a ottenere al 90’ più punti da situazione di svantaggio, ovvero 5 (dietro ci sono Udinese e Lazio ferme a 4). Lo riporta La Nazione.