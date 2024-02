VIAREGGIO CUP, U-18 viola: 4-1 alla Stella Rossa

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto anche sul Torneo di Viareggio che ieri ha visto esordire, e vincere, al Viola Park la rappresentativa Under 18 della Fiorentina contro i pari età della Stella Rossa per 4-1. I ragazzi di Papalato sono riusciti a battere con tre reti di scarto la formazione più temuta di un girone che comprende poi Carrarese e Beyond Limits(Nigeria). Gigliati che sono sempre stati in controllo del match subendo la rete del definitivo 4-1 solo nel finale.

Per i viola a segna il classe 2005 Chidiche Ofoma(doppietta), Lapo Deli e Raffaele Cuomo. Il tecnico dei viola a fine partita ha dichiarato di essere felice per la vittoria e la prestazione, ma che ancora la strada è lunga veso l'obiettivo della Fiorentina che è vincere il torneo. La Fiorentina è scesa in campo al Viola Park, che ospiterà (almeno) tutte le gare viola del girone, cioè domani (ore 15) contro la Carrarese e poi venerdì alla stessa ora contro Beyond Limits.