TUTTOSPORT, "Viola di rabbia" contro il Parma

Nel presentare Fiorentina-Parma, anche Tuttosport spinge sul tasto della "vendetta" della squadra di Italiano: "Sarà ancora una Viola di rabbia" titola il quotidiano. Il riferimento è alla finale persa a maggio contro l'Inter e al nuovo cammino che parte in Coppa Italia a più di sei mesi da quella notte dell'Olimpico. Dall'altra parte ci sarà un Parma che in Serie B sta volando e che viene a Firenze per stupire. "Vogliamo divertirci ma anche vincere" ha detto il tecnico dei ducali Fabio Pecchia, che ha poi elogiato il lavoro di Italiano e la forza degli avversari.