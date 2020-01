TUTTOSPORT, Una Viola per Rolando Mandragora

Dopo Cutrone, la Fiorentina prepara l'assalto a un centrocampista. Tuttosport scrive che sta riprendendo quota un nome su cui i viola avevano puntato in estate, Rolando Mandragora. Un giocatore che ha tutto quel che vuole Commisso: gioventù (è del '97 come Chiesa e Castrovilli), qualità, personalità. Un sogno più che un'idea, soprattutto perché costoso (oltre 30 milioni) e difficile. Mandragora è legato fino al 2023 all'Udinese di cui è un punto fermo e la Juventus può esercitare a giugno il diritto di opzione per riacquistarlo a titolo definitivo a 26 milioni. La Fiorentina comunque è vigile.