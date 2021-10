TUTTOSPORT, La Juve vuole DV9 a gennaio. Ramsey...

Anche Tuttosport stamani parla dell'avvicinamento della Juventus a Dusan Vlahovic. La novità, scrive il quotidiano, è che i bianconeri potrebbero anticipare l'acquisto a gennaio, qualora ci fossero le condizioni giuste ovvero che qualcuno tipo Ramsey liberasse un po' il monte ingaggi. Sul centrocampista gallese c'è il Newcastle che potrebbe pagare il lauto ingaggio e liberare così spazio all'attaccante.

La Fiorentina da parte sua vorrebbe evitare di vendere il proprio attaccante alla Juventus, ma in questo momento i bianconeri sarebbero davanti a tutti soprattutto per gennaio. Per 60 milioni Vlahovic può partire, la Juventus pensa ad un'offerta da 50-55 milioni più magari un Under 23: operazione non semplice per le casse bianconere, che però sono disposte ad essere svuotate per un profilo giovane e di prospettiva.