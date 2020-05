TUTTOSPORT, Iachini: "Si riparta tutti insieme"

Tuttosport sottolinea le parole pronunciate da Beppe Iachini nella giornata di ieri, in chiaro contrasto con la decisione da parte di solo alcune regioni di far allenare (singolarmente) gli atleti nei centri sportivi, mentre altre no. "Sarebbe antipatico che in un momento così in alcune regioni certe squadre riprendessero e altre no", afferma il tecnico viola non mandandole a dire. E sulla lotta Scudetto: "O si torna tutti in campo o si annulla tutto".