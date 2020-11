TUTTOSPORT, Iachini rischia l'esonero. Sarri...

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina starebbe parlando di una "situazione fluida" e proprio per questo non è così scontato che mister Beppe Iachini sieda sulla panchina viola anche nella sfida di sabato sera contro il Parma. In questa settimana, infatti, potrebbere accadere di tutto come anche non accadere assolutamente niente. Per un eventuale sostituto il preferito è Sarri.