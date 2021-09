TUTTOSPORT, Alla Fiorentina basta un rigore

"Fiorentina, basta un rigore. All'Udinese resta la rabbia". Esce così Tuttosport questa mattina. Una gara per capire di che pasta si è fatti, Udinese-Fiorentina, con i friulani che cercano punti dopo le sconfitte con Napoli e Roma, mentre i viola provano a riprendere il filo del discorso dopo l’uscita a vuoto contro l’Inter. Tre punti d'oro per la squadra di Italiano, che si guadagna così la terza vittoria di fila in trasferta.