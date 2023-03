TRASLOCO VIOLA, Ipotesi Modena: ha i requisiti Uefa

FirenzeViola.it

Anche il quotidiano Tuttosport questa mattina si sofferma sulle possibili destinazioni per le partite in casa della Fiorentina nel periodo di ristrutturazione del Franchi. Circolano al momento solo ipotesi: lo stadio Mapei di Reggio Emilia (ma soltanto per le partite europee perché per quelle di campionato è occupato dal Sassuolo e dalla Reggiana, se quest'ultima dovesse salire in B), il Braglia di Modena (ha pure i requisiti Uefa), il Tardini di Parma, il Picco di La Spezia, il Curi di Perugia e, un po’ più defilato, il Castellani di Empoli. La Fiorentina potrebbe anche valutare di disputare le gare di Serie A in uno stadio e quelle internazionali in un altro. Di sicuro a livello organizzativo (ogni trasloco riguarderà tutti gli aspetti, sicurezza, catering, biglietteria e altro ancora) la società andrà incontro a un periodo quanto mai intenso: la priorità sarà evitare per quanto possibile che tutto ciò vada a incidere sull’attività della squadra. Ma si annuncia un’impresa ardua.