TOTOFORMAZIONE, Gud dal primo. In mezzo out Adli

© foto di pietro.lazzerini

Reduce dalla sconfitta per 3-2 del Gewiss Stadium contro l'Atalanta la Fiorentina torna in campo alle 12:30 contro la Lazio. La formazione di Palladino contro i biancocelesti andrà alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo 6 partite, 4 di campionato e 2 di Conference League, senza aver trovato il successo.

Nessun dubbio in difesa, dove, davanti a De Gea che sembra ormai aver scalzato Terracciano come titolare tra i pali, ci saranno Quarta, Ranieri e Biraghi. Il terzetto arretrato con ogni probabilità sarà lo stesso partito a Bergamo visto anche il problema muscolare occorso a Pongracic. Pochi dubbi anche sulle corsie esterne, con Dodo e Gosens che agiranno rispettivamente a destra e sinistra, mentre In mezzo al campo spazio a tre tra Adli, Cataldi, Mandragora e Bove. Secondo quanto riportato dai quotidiani in edicola questa mattina il francese dovrebbe essere il sacrificabile in favore dei tre calciatori italiani. In avanti, che sia 3-5-2 o 3-5-1 (solamente La Gazzetta dello Sport ripropone il 3-4-2-1), dovrebbe esserci l'esordio di Albert Gudmundsson in maglia viola. Se l'islandese non dovesse partire dal primo minuto accanto a Kean agirà Colpani.

La Gazzetta dello Sport: (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Bove, Gosens; Gudmundsson, Colpani; Kean.

Il Corriere dello Sport:(3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson; Kean.

Tuttosport: (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

La Repubblica(Firenze): (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Bove, Gosens; Colpani;, Kean.

Corriere Fiorentino: (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi, Mandragora, Bove, Gosens; Gudmundsson; Kean.

La Nazione: (3-5-1-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Bove, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson0; Kean.

FirenzeViola.it:(3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Adli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.