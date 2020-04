TOLDO, Vorrei altri Ribery a Firenze. Chiesa sia umile

Sulle pagine de La Nazione c'è un'intervista all'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo, che prima racconta come sta vivendo i suoi giorni in quarantena con i figli e poi commenta l'arrivo a Firenze di Ribery: "Sono contentissimo e lo dico con il cuore. Come dico con il cuore che la piazza di Firenze meriterebbe di avere non solo Ribery, ma anche altri grandi campioni. La Fiorentina offre un palcoscenico spettacolare". Infine un commento su Chiesa: "Ha le qualità per arrivare in alto, ma per riuscirci bisogna affrontare tutto con grande umiltà. Poi il successo arriverà, anche se sinceramente non so dire se con questa o un’altra maglia".