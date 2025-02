Togli Kean e cosa rimane? Eppure il Como gioca senza centravanti

"Togli Kean e che cosa rimane?". La Gazzetta dello Sport inizia con questa domanda la sua analisi sulla sconfitta della Fiorentina contro il Como arrivata ieri al Franchi. I lariani hanno dato una lezione a Palladino grazie alle gemme Diao e Nico Paz incastonate in un sistema di gioco che valorizza loro e tutto il collettivo, la Fiorentina invece è il contrario, lontanissima dalla squadra furiosa che solo una settimana fa aveva sepolto l'Inter.

Senza il terminale offensivo perde ogni altra idea e non riesce a trovare la via del gol contro un Como che aveva subito almeno una rete in ogni trasferta della stagione. Palladino ricorre a tutto il mercato invernale eccetto Pablo Marì, ma non migliora la qualità della proposta e cade per la quarta volta nelle nove partite del 2025. Più che alla Champions - conclude la rosea - è meglio pensare a un posticino nelle coppe, perché le altre dietro stanno arrivando.