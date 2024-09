TIFOSI, Raggiunti i 20.000. Da Roma circa 300 laziali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal quotidiano La Nazione, se l'obiettivo della Fiorentina era quello di a quota 20.000 spettatori allora il traguardo verrà sicuramente tagliato. Ieri sera mancavano pochi biglietti e con ogni probabilità questa mattina a poche ore dal match gli ultimi indecisi acquisteranno il loro tagliando per assistere a Fiorentina-Lazio. Considerando le zone cuscinetto e i posti a scarsa visibilità per i quali il club non ha messo in vendita i biglietti, una quota di 20.000 spettatori rasenta il sold-out della capienza attuale del Franchi.

Palladino aveva detto di fare affidamento sul "fattore e Franchi"e, nonostante i lavori, il tifo viola ha risposto presente con la Ferrovia sold-out da giorni e il parterre di tribuna tutto esaurito. Riguardo ai tifosi ospiti, da Roma dovrebbero arrivarne circa trecento.