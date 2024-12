TIFOSI, I riti scaramantici e i cimeli in vista dell'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'attesa sta per finire, oggi è il giorno di Fiorentina-Inter. Calcio d'inizio alle 18:00 al Franchi. Il popolo viola da tempo sognava una serata così, con la Fiorentina a giocarsi la vetta della classifica con i campioni d'Italia in carica. Un sogno da cui i tifosi gigliati non vogliono svegliarsi, e per evitare di farlo si affidano a tutto, anche alla scaramanzia. Come spiegano alcuni tifosi intervistati dal quotidiano La Nazione. A partire da Davide Cozzolino che per la partita indossa sempre la stessa maglietta viola senza mai lavarla. Oppure Virginia Papi che ammette il suo rito: "Indosso sempre calzini diversi, una maglietta bianca e un portafortuna, un braccialetto viola, che mi ha regalato mia nonna".

Daniela Vokkri e i suoi amici invece prima di ogni partita vanno a mangiare la pizza sempre nello stesso ristorante. Infine ci sono i riti particolari di Martina e Aura. La prima spiega: "Leggo sempre le statistiche per fare il mio pronostico, poi faccio un bagno caldo e prima di uscire ascolto la musica". Aura invece: "Prima di ogni match importante faccio il 'salto della vittoria'. Sembra sciocco ma mi fa sentire carica".