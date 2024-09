TIFOSI, Esodo viola a Bergamo. Per ora 800 biglietti venduti

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Terzo giorno consecutivo di allenamento per la Fiorentina che oggi, giovedì 12 settembre, scenderà in campo al Viola Park alle ore 10:00. I gigliati, sotto la gestione di Raffaele Palladino e del suo staff, stanno preparando la sfida, in programma domenica... Terzo giorno consecutivo di allenamento per la Fiorentina che oggi, giovedì 12 settembre, scenderà in campo al Viola Park alle ore 10:00. I gigliati, sotto la gestione di Raffaele Palladino e del suo staff, stanno preparando la sfida, in programma domenica...