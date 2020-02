TIFOSI, Attesa per Udine: e i 100 biglietti venduti...

L'edizione odierna de La Nazione analizza questa mattina il modo in cui i tifosi della Fiorentina si stanno organizzando per seguire la squadra viola nella prossima trasferta di Udine, visto che ci sono altissime possibilità che - se la gara verrà giocata di sabato a porte chiuse - nessun sostenitore ospite, al pari di quelli di casa, possano entrare allo stadio. Era successo già nel 2007 che viola e bianconeri si incontrassero in uno stadio a porte chiuse: era l’11 febbraio e la decisione di lasciare fuori il pubblico fu figlia degli incidenti che portano alla morte dell’ispettore Raciti. A restare deserto, in quella circostanza, fu il «Franchi», con una parte della tifoseria che decise comunque di ritrovarsi di fronte alla curva Fiesole cercando di far sentire la loro presenza alla squadra. Nessuno stavolta si muoverà da Firenze. Sono già stati venduti un centinaio di biglietti e nelle prossime ore il gestore on line che si occupa della distribuzione dei tagliandi dovrebbe richiamare i singoli titolari per provvedere poi al rimborso. Possibile che gruppi di tifosi possano ritrovarsi per assistere insieme alla gara dalla tv, per una serata un po’ vintage sperando di brindare ad un nuovo successo esterno.