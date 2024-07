THORSTVEDT, Arrivo vicino: i bonus sono la chiave

FirenzeViola.it

Sembra ormai vicino all'arrivo in viola Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport iI centrocampista avrebbe già confidato agli amici di essere a un passo dalla Fiorentina. Da domani ogni giorno è buono.

L'accordo col calciatore c'è già e anche quello fra le società non sembra così lontano. Se la Fiorentina arrivasse a 8 milioni, l'affare si potrebbe chiudere domani. I bonus faranno come sempre la differenza per una pedina duttile con caratteristiche offensive che completerebbe al meglio la linea di centrocampo. Una trattativa che procede comunque bene e che può regalare in poco tempo il terzo rinforzo a Raffaele Palladino.