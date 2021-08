STEMMA, La prossima stagione può cambiare

La Nazione dedica spazio al ritorno del giglio "alabardato" sulle nuove maglie della Fiorentina per la stagione 2021-22. L'obiettivo - si legge - era quello di non snaturare le maglie degli ultimi anni, aggiungendo però un tocco retrò. E proprio come accadde negli anni '80, anche oggi il ritorno del simbolo dei Pontello ha provocato una spaccatura tra i tifosi. Che non è da escludere si accresca il prossimo anno, visto che potrebbe subentrare un nuovo stemma.