STADIO, Tutti i dubbi della Fiorentina sul progetto

Ieri al Mandela è andato in scena un confronto sul nuovo Artemio Franchi ed il Corriere dello Sport - Stadio riporta tutti i dubbi della Fiorentina in merito. Ieri Barone ha espresso le perplessità che già in passato il presidente Commisso aveva sollevato e su cui evidentemente non sono stati fatti passi avanti.

La sensazione è che, abbandonato il progetto di realizzare uno stadio nuovo a Campi Bisenzio, la proprietà americana sia rimasta scottata dalle lungaggini burocratiche italiane (sentimento acuito dai ritardi che stanno riguardando il Viola Park) e dunque, al momento, il disegno di ristrutturazione non sta scaldando più di tanto il cuore di mister Mediacom. Anche perché, oltre alle incongruenze evidenziate dalla società, non sono ancora chiari gli introiti dalle attività commerciali che sorgerebbero attorno all’impianto, per realizzare le quali servirebbe l’investimento di un privato (che ad oggi non c’è e che Palazzo Vecchio spera di trovare proprio in Commisso). Tutto in alto mare, dunque. Almeno per quanto riguarda il punto di vista del club.