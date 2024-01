STADIO, La Lega propone la caserma Perotti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto scritto stamani dal Corriere Fiorentino l’area della caserma Perotti di Coverciano è uno dei luoghi che la Lega sta valutando come soluzione per costruire il nuovo stadio della Fiorentina. Nonostante in passato l’area fosse stata presa in esame e poi l’ipotesi venne scartata, adesso il discorso potrebbe riaprirsi. Per intervenire, però, si dovrebbero investire molti milioni di euro: per l’acquisto, per demolire decine di edifici e per dover effettuare un’accurata bonifica. Altra criticità è rappresentata dalla viabilità, che non risulterebbe adeguata.

L’area della caserma, tuttavia, si estende per oltre 15 ettari ed è collocata in un punto strategico, essendo vicina all’uscita dell’autostrada di Firenze Sud e alla stazione ferroviaria di Rovezzano dove, oltre a un nuovo parcheggio, farà capolinea la linea della tramvia 3.2.2.