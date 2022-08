RUGANI, Pista Galatasaray non scalda. Tutto fermo

Non scalda particolarmente Daniele Rugani la pista Galatasaray, che nelle scorse settimane aveva fatto un tentativo per il centrale della Juventus. Il quale preferirebbe restare in Italia ed è corteggiato dalla Sampdoria, che resta la squadra in pole position, ma è seguito anche da Empoli ed Hellas Verona, che osservano con attenzione potenziali sviluppi.

Il peso dell'ingaggio, però, è un problema per le casse di questi club, che avrebbero bisogno di un ingente aiuto da parte della Juventus per sostenere i costi di un anno di Rugani. Inoltre, in caso di cessione i bianconeri dovranno gettarsi sul mercato a caccia di un sostituto, che probabilmente potrebbe essere una possibilità sul finale di mercato. Lo riporta Tuttosport.