RICHARDSON, Una nuova soluzione: centimetri in mezzo

Si è presentato ieri al Viola Park, poi ha subito iniziato ad allenarsi coi compagni. Amir Richardson è un nuovo calciatore della Fiorentina e, là in mezzo, era quello che serviva. Almeno a Raffaele Palladino, che lo tiene già in considerazione per la trasferta di Parma. Il Corriere dello Sport parla stamani della prima giornata in viola del centrocampista marocchino. Figlio d'arte (il padre, Micheal Ray Richardson, è stato una stella Nba con un passato anche in Italia), il marocchino ha ereditato così l'altezza, una qualità che potrebbe essere utile alla Fiorentina.

Scrive il Corriere: i suoi centimetri (197 per la precisione) saranno importanti anche nel gioco aereo, così come lo sono stati anche nel recente torneo Olimpico: l'ultima rete Richardson l'ha segnata infatti due settimane fa con un'incursione, un colpo di testa vincente su cross di Hakimi contro l'Iraq, qualcosa che a Firenze sperano di rivedere il prima possibile. Ma l'ex Stade Reims non è solo fisico, anzi: è un calciatore elegante e di pensiero, dai grandi colpi tecnici. Lui si è definito ieri 'un Pogba' per caratteristiche anche fisiche. Paragone importante che dovrà essere confermato dal campo.