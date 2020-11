RIBERY, È alla ricerca del primo gol stagionale

Lo ha affermato anche sui social, Franck Ribery non intende fermarsi. Al Tardini di Parma, il francese cercherà in ogni modo di segnare il suo 150esimo gol in carriera. Proprio lui che, da quando veste la maglia della Fiorentina, ha fatto gol solo in trasferta. L'obiettivo, ovviamente, non è solo personale. La sua stoffa di campione, leader e trascinatore dovrà ancora una volta tentare di guidare la Fiorentina sulla strada giusta e portarl fuori dall'attuale palude. Lo scrive il Corriere dello Sport.