REPUBBLICA, Viola: oggi si torna in campo. Nico...

Come riportato da La Repubblica (Firenze) la Fiorentina è pronta a tornare in campo. Più precisamente al centro sportivo Davide Astori, dove questo pomeriggio la Fiorentina si ritroverà per iniziare la preparazione in vista della ripresa della stagione a inizio gennaio. Da una parte una condizione fisica da ripristinare, con l’ultima gara ufficiale datata 13 novembre ( sconfitta a San Siro contro il Milan) prima dello stop per i Mondiali in Qatar. Dall’altra una serie di amichevoli già fissate dalla dirigenza viola. Il gruppo da questo pomeriggio si ritroverà pressoché al completo: non ci saranno chiaramente i due serbi Milenkovic e Jovic, il marocchino Amrabat e il polacco Zurkowski. Torneranno tra una settimana sia Kouamé che Barak, impegnati con le rispettive nazionali e che si metteranno a disposizione di Italiano da lunedì prossimo. Gonzalez, Castrovilli e Sottil sono poi alle prese con infortuni di vario grado di preoccupazione. L’obiettivo per tutti e tre è quello di rientrare il prima possibile anche se la sensazione è che soltanto a inizio 2023 si potranno vedere i frutti dei loro allenamenti. A proposito di Nico Gonzalez, costretto a saltare il tanto atteso mondiale all’ultimo momento, ieri la Fiorentina ha comunicato che l’argentino ha terminato la prima fase di terapie con l’ultima seduta di attività specifiche.