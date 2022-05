REPUBBLICA, Gollini, tuffo nel passato. 2ª occasione?

L'edizione odierna di Repubblica dà spazio alla questione Pierluigi Gollini, candidato numero uno per la porta della Fiorentina in questo momento. Il portiere rientrerà all’Atalanta dopo un anno di prestito al Tottenham ma la società nerazzurra non ha intenzione di puntarci e ha aperto a una cessione, anche in prestito con diritto di riscatto.

Gollini piace molto al dg Joe Barone e negli ultimi giorni è balzato in cima alle preferenze: italiano, con esperienza europea, ancora giovane (classe ‘95). Un identikit assai calzante per quello che la Fiorentina ricerca e non è da escludere un potenziale scambio con Kouame, di ritorno a Firenze dopo l'esperienza all'Anderlecht. Per Gollini sarebbe un ritorno in Toscana: fino a 12 anni ha fatto parte della Fiorentina prima poi di approdare al Manchester United.