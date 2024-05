RAIOLA, Inspiegabile Jack out in nazionale. La Juve...

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport analizza la situazione legata alla mancata convocazione per Euro2024 di Giacomo Bonaventura. Lo fa attraverso un'intervista al procuratore del centrocampista marchigiano Enzo Raiola. L'agente ha raccontato la sua incredulità sulla scelta di Spalletti e poi ha parlato anche del possibile approdo di Jack alla Juventus lo scorso gennaio. Queste le parole di Enzo Raiola a partire dalla mancata convocazione in Nazionale del suo assistito: "È una doccia gelata per l’annata di Jack e i risultati ottenuti dalla Fiorentina. Ha fatto bene a livello personale, alle spalle ha una grande carriera, e si è ripetuto con otto reti in stagione e tra poco disputerà un’altra finale europea. È inspiegabile che Jack non faccia parte della spedizione azzurra. Non riesco a decifrare la scelta. Secondo me l’esperienza e le qualità di Bonaventura sarebbero state importanti. Reputo il ct una persona di livello, sono però convinto che la decisione di non convocarlo non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero. Non voglio entrare nel merito, resta una mia idea. Però conoscendo l’umanità di Spalletti e il grande allenatore che è, mi sembra proprio strana questa non convocazione di Bonaventura. Poi non voglio menzionare altre situazioni e chi sia stato chiamato al suo posto".

Cosa le ha detto Bonaventura?

"Era esterrefatto. Poi lui è un ragazzo talmente intelligente e capace che ha già disputato una grande partita contro il Cagliari in maglia viola. Ha dimostrato di essere un campione, azzerando in quei 90’ la grande delusione subita. Parliamo di un professionista al 100%, uno che eccelle sia in campo, che fuori".

Allegri lo voleva alla Juventus a gennaio...

"Sì, esisteva questa possibilità. Poi abbiamo stretto un patto con la Fiorentina per rimanere almeno sino a fine stagione. Ci rivedremo dopo la finale di Conference League e decideremo tranquillamente il futuro. Gli auguro di conquistare un meritato trionfo europeo".



Bonaventura è comunque legato all’ambiente viola...

"Negli ultimi mesi è mancato Joe Barone, un avvenimento che ha scosso tutti. Quando Jack era stato in nazionale negli Usa, era rimasto qualche giorno in più lì per commemorare una persona alla quale teneva molto. Sa, era stato lui a volerlo fortemente a Firenze".