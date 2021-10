QUI LAZIO, Davanti Immobile. Rientra Basic da titolare

Riguardo alla formazione della Lazio contro la Fiorentina, pochi dubbi per Sarri secondo Il Messaggero. Al centro dell'attacco, neanche a dirlo, Immobile, con Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati. Ancora panchina per Luis Alberto (che troverà forse spazio nella ripresa), rientra Basic come mezzala sinistra, con Milinkovic dalla parte opposta. Il vero ballottaggio è in mezzo tra Leiva e Cataldi. In difesa rientrano dalla squalifica Acerbi e Luiz Felipe, con Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Rumors di un possibile cambio in porta fra questa e la prossima gara dopo un lungo colloquio Tare-Strakosha. Sarri ha scelto Reina, ma anche lui deve meritarsi con prestazioni migliori la conferma.