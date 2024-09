QUI EMPOLI, Entusiasmo a mille ma diverse assenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Empoli cresce l'attesa per il derby di domenica prossima: mentre il Castellani si avvia verso il sold out (esaurito in pratica il settore ospiti per i tifosi viola), D'Aversa prepara l'incrocio con la Fiorentina con il vento in poppa dopo il doppio successo contro Cagliari (campionato) e Torino (Coppa Italia). Nel match di martedì sera ampio turnover per gli azzurri, che hanno fatto debuttare anche il diciannovenne Jacopo Seghetti, portiere protagonista di grandi parate su Zapata e compagni. Spazio anche ai 2006 Lorenzo Tosto e Ismael Konatè, oltre al 2004 Luca Marinucci, al 2002 Emmanuel Ekong (autore del primo gol), senza dimenticare Haas, il più esperto di tutti.

Insomma, rotazione ampia per mister D'Aversa, che cambiando uomini ha ottenuto gli stessi risultati. L'Empoli di domenica prossima però, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe essere simile o identica a quella vista col Cagliari, e quindi si ripartirà in avanti da Colombo ed Esposito. Tra oggi, domani e sabato, afferma il Corriere, si capirà si potranno essere recuperati Fazzini e Maleh. A questi vanno aggiunti anche i lungodegenti Ebuehi, Belardinelli, Zurkowski, Perisan e Sazonov che torneranno tra un po' di tempo.