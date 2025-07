Prove di rinnovo per Kean. Corriere Fiorentino: "Cifre e durata ancora non tornano"

vedi letture

Anche sulle pagine del Corriere Fiorentino si fa il punto sull'incontro di ieri al Viola Park tra l'agente di Moise Kean, Alessandro Lucci, e la dirigenza della Fiorentina. Si parla di un contratto fino al 2030, con un ingaggio raddoppiato rispetto ai 2,2 milioni netti attuali. Sul piatto quindi ci sono (circa) 4 milioni netti all’anno più bonus e mai, Ribéry escluso, questa proprietà si era spinta tanto in alto. «Costruttivo», così veniva definito il faccia a faccia di ieri ma, da qui a parlare di firma imminente, ce ne corre.

In sostanza: la Fiorentina vuole il rinnovo, il giocatore pure, ma cifre e durata ancora non tornano. Moise vuole qualcosa in più e un anno in meno rispetto ai 4 milioni più bonus fino al 2030 proposti dai viola e, pur senza scendere troppo nello specifico per quanto riguarda l’ingaggio, attraverso Lucci, l’ha fatto presente al club. Diciamo quindi, tanto per riassumere al massimo la questione, che il confronto di ieri al Viola Park è servito per ribadirsi i buoni propositi ma anche, per la prima volta, per capire quali fossero i rispettivi punti di partenza.