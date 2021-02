PRADÈ, Rinnovo o addio? Le voci sui possibili eredi

La Nazione, oggi, si concentra anche sulla dirigenza della Fiorentina e in particolare sul futuro di Daniele Pradè. il ds viola sarà il primo interlocutore di Commisso in termini di futuro e potrebbe liberarsi dalla società di viale Fanti alla fine di questa stagione. L'eventuale cambio di direttore sportivo, dovrà essere una delle prime mosse della società al fine di gettare le basi per il mercato estivo. I nomi circolati come papabile sostituti, sono soprattutto due: Petrachi (smentito) e Giuntoli.