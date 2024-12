PONGRACIC, Con la Juve il croato al posto di Comuzzo?

FirenzeViola.it

Ieri pomeriggio, la Fiorentina si è ritrovata al Viola Park dopo un breve periodo di riposo concesso da Raffaele Palladino, permettendo ai giocatori di trascorrere il Natale in tranquillità.

Gli argentini Beltran, Moreno e Quarta hanno colto l'occasione per andare in Trentino a godersi la neve. Ora, però, l'attenzione è rivolta alla sfida di domenica all'Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina punta a tornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive subite contro Bologna e Udinese.

Attualmente, la Juventus ha gli stessi punti della Fiorentina. Al momento, non ci sono giocatori infortunati nel team viola. A Torino, Dodò è pronto a rientrare dopo aver scontato un turno di squalifica, mentre Marin Pongracic potrebbe tornare al centro della difesa, con Pietro Comuzzo che potrebbe ricevere un turno di riposo dopo le ultime prestazioni. In attacco, Gudmundsson è atteso come titolare, con la probabile conferma di Sottil sulla fascia sinistra, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.