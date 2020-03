PIZZUL, Idea di giocare Udi-Fio a porte aperte comica

In un'intervista concessa al quotidiano Libero, il noto telecronista friulano Bruno Pizzul ha commentato così i fatti recenti relativi ad Udinese-Fiorentina: "L'idea di giocarla a porte aperte è stata davvero clamorosa, per non dire comica. Ci sono dei casi acclarati, anche la nostra è diventata una zona gialla e si è tornati indietro. Nel frattempo, però, il Pordenone ha giocato alla Dacia Arena col pubblico contro la Juve Stabia. Sono Leghe differenti, ma non si può andare ognuno per la sua strada".