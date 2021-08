PEZZELLA, Il Cagliari si è mosso. Occhio al Torino

Ancora da definire il futuro di German Pezzella, per il capitano che tra pochi mesi finirà in regime di svincolo. In silenzio, si è mosso il Cagliari che, tuttavia, deve prima cedere Godin, il trentacinquenne centrale uruguaiano il cui ingaggio milionario è diventato insostenibile per i sardi. Il Torino sarebbe più defilato, pronto all’occorrenza a tornare a farsi sotto. Lo scrive La Nazione.