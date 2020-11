PAZZINI, Ha detto stop col calcio. Chiude a 199 gol

Come si legge dal Corriere di Verona, manca solo l'annuncio ufficiale ma di fatto Giampaolo Pazzini ha già dato l'addio al calcio giocato, e a testimoniarlo c'è anche la sua partecipazione al corso da ds in quel di Coverciano. A 36 anni, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Hellas Verona, il Pazzo volta pagina e chiude quella del campo, con 199 gol all'attivo in partite ufficiali.